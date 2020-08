Zahl der Corona-Infizierungen leicht gesunken - Sind Speicheltests eine Alternative?

Die Zahl der neuen Corona-Infizierungen ist in Belgien zum ersten Mal seit längerem leicht gesunken, teilt das staatliche Gesundheitsamt Sciensano mit. Doch die Krankenhausaufnahmen und die Sterbefälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigen weiter an. Der flämische Mikrobiologe Herman Goossens plädiert für Speicheltests, gerade auch im Hinblick auf den Schulanfang in unserem Land am 1. September.