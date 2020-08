Dumm gelaufen: Trucker grillt neben seinem LKW und der fängt Feuer

An der Scheldelaan im Antwerpener Hafen ist am Montagabend die Fahrerkabine eines Sattelschleppers ausgebrannt. Der Fahrer des Trucks hatte sich an einem Parkplatz ein kleines Barbecue gönnen wollen, doch dieses ging gründlich daneben. Funken schlugen auf das Gras über und die Flammen auf den Lastwagen. Dieser fing Feuer.