Einzelhandel schlägt Alarm: Corona sorgt für dramatisch schlechten Ausverkauf

Normalerweise ist beim Sommerschlussverkauf in Belgien in den Shopping-Zentren und den Einkaufsstraßen immer viel los, doch dieses Jahr bleibt es weitgehend ruhig. Man muss den Eindruck gewinnen, dass in diesen Corona-Zeiten nur eingekauft wird, was wirklich nötig ist. Und genau das ist wohl der Fall, wie die Einzelhandelsverbände zur Mitte des SSV in unserem Land feststellen müssen.

Der Verband der Bekleidungsgeschäfte, Mode Unie, führt dies auch darauf zurück, dass die jüngst verschärften Corona-Auflagen der belgischen Bundesregierung vorschreiben, dass man nur jeweils alleine in einem Geschäft einkaufen darf. „Wir merken, dass individuelles Einkaufen den Verkauf enorm ausbremst“, so Mode Unie-Direktorin Delanghe am Dienstag gegenüber dem VRT-Sender Radio1.