In Brüssel steigen die Corona-Infizierungen weiter - Wie muss damit umgegangen werden?

In den Brüsseler Gemeinden Sint-Joost-ten-Noode, Brüssel-Stadt und Sint-Agatha-Berchem werden die höchsten Werte gemessen: Jeweils 98, 87 und 83 pro 100.000 Einwohner, wie aus den Statistiken von Sciensano ersichtlich ist. In lediglich 8 der 19 Brüsseler Gemeinden gehen die Zahlen in diesen Tagen nach unten. Brüssels Regionalministerin Elke Van den Brandt (Groen), eigentlich mit den Bereichen Mobilität, öffentliche Arbeiten und Verkehrssicherheit betraut, sagte am Dienstagmorgen gegenüber dem VRT Sender Radio 1, dass die hier geltenden Maßnahmen verschärft würden, wenn die Zahlen weiter so schnell steigen.

Aber, sie unterstrich auch, dass die allgemeine Mundmaskenpflicht und die geltenden staatlichen Maßnahmen von der Bevölkerung eingehalten werden müssen. Der Effekt der Maskenpflicht, die erst seit 5 Tagen gelte, werde sich erst in einigen Tagen bemerkbar machen, so Vanden Brandt. Die grüne Brüsseler Regionalministerin erwartet in dieser Hinsicht weitere Entscheidungen des Nationalen Sicherheitsrats, der sich am Donnerstag wieder treffen wird. Sie schließt weitere Maßnahmen ab dann nicht aus. Virologen und andere Corona-Experten raten zu rascher einzuführenden strengeren Maßnahmen für die Hauptstadt-Region.