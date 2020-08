Spannende Orte: Der Japanische Garten in Hasselt

Der Japanische Garten in Hasselt ist ein idyllischer Ort, ein Zen-Garten. Er ist der größte seiner Art in Europa und im Frühling blühen dort die Magnolien und die Kirschblüten. Der Garten am Gouverneur Verwilghensingel ist quasi die Verlängerung des Hasselter Kapermolen Parks, der insgesamt 115 ha groß ist und der zum Grüngürtel um die Stadt herum gehört.

