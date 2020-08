Die Baupläne aller Zechen und Bergbaustandorte in Limburg werden digitalisiert

In der früheren flämischen Bergbauprovinz Limburg wurde an insgesamt 6 Standorten Kohle abgebaut, doch die Zahl der Baupläne ist viel größer, denn an diesen Standorten wurde stets gebaut, z.B. immer wieder neue Stollen erweiterten die Anlagen. Und viele der Pläne betreffen auch die Bergbausiedlungen für die limburgischen Kumpel.

Kathleen Vandenbranden (Foto unten) vom Kulturerbe-Zentrum Bergbau spricht von regelrechten Schätzen, die auf dem Speicher liegen: „Es ist ein einmaliges Archiv, denn wir verfügen über alle Baupläne der 6 Bergbaustandorte in Limburg. In jeder Mappe, die ich öffne, finde ich wieder neue Juwelen.“

Das Archiv ist tatsächlich enorm, wie Kathleen Vandenbranden feststellt: „Wir schätzen, dass das hier um etwa 250.000 Pläne geht. Dabei handelt es sich nicht nur um Pläne für Industriegebäude, sondern auch für Wohnungen oder für die soziale Infrastruktur. Ich habe sogar eine Zeichnung für einen Windhahn für eine Kirche entdeckt.“

Die Digitalisierung schreitet fort und in den kommenden Monaten sollen die wichtigsten Pläne gescannt sein: „Das ist auf Ebene des Kulturerbes für ganz Flandern und auch für die Euregio Maas-Rhein sehr interessant. Damit kann jeder die Pläne konsultieren. Das ist z.B. auch interessant für Leute, die eine Bergbauwohnung renovieren möchten.“

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)