"Ground up": Europas größtes Fresko entsteht derzeit in Brüssel

Auf den drei Fassaden des IT-Towers an der Brüsseler Louizalaan entsteht in diesen Tagen das größte Fresko in Europa. Die ersten Resultate der dafür notwendigen Arbeiten sind seit einigen Tagen zu sehen. Auftraggeber für die drei hier aktiven Künstler Alvari, Kool Koor und Mino1, ist der Besitzer des Gebäudes, die Immobiliengruppe AG Real Estate.