Spannende Orte: Der mystische Friedhof Dieweg in Ukkel

Dieser Friedhof ist so etwas wie ein Naturmuseum für die Toten. Manche Gräber sind von der um sich greifenden Natur regelrecht aufgebrochen worden und andere gaben der Zeit und den Naturgewalten nach und brachen in sich zusammen. Aber, keine Angst, Skelette oder menschliche Knochen findet man hier nicht…

Dafür aber Gräber, die wie gotische Kapellen aussehen oder Grabkammern mit Türmchen und Glasfenstern, riesige Kreuze und Christusstatuen, traurigen Putten und Brunnen oder Wasserspiele, die längst ausgetrocknet sind. Der Friedhof Dieweg in Ukkel ist im Grunde eine umfassende Erinnerung an das 19. Jahrhundert in Brüssel mit kleinen Referenzen an das 20. Jahrhundert.