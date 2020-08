Chef der Uni-Klinik Saint-Luc warnt: "Kontaktblasen und landesweite Vorschriften sind Unsinn“

Der Chef der Uni-Klinik Saint-Luc in Brüssel, Jean-Luc Gala, nennt die Auflage kleiner Kontaktblasen und strenger Corona-Vorschriften Unsinn. Das hat der Facharzt für Infektionskrankheiten im VRT-Radiomagazin De ochtend gesagt. Diese Maßnahmen verfehlen ihr Ziel und ruinieren unsere Wirtschaft, so Gala. In Saint-Luc stellt Gala keine Anzeichen für eine zweite Infektionswelle fest: „Die Anzahl der Covid-19-Patienten ist nicht gestiegen und auf der Intensivstation bleibt der Zustand ruhig und unter Kontrolle.“