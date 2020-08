Holding JBC übernimmt CKS und Fred & Ginger, noch keine Lösung für Brantano

Die CRG-Gruppe ist über die Grenzen hinaus für ihre Konfektionsmarken JBC und Mayerlin bekannt.

Einzelheiten über die Übernahmebedingungen sind noch nicht bekannt. In einem Kommuniqué hieß es, teilte JBC mit, großen Wert auf eine transparente Kommunikation zu legen und erst mit den Mitarbeitern der in Konkurs gegangenen Unternehmen reden zu wollen. Die Gewerkschaftsvertreter werden am Donnerstag zuerst durch den Konkursverwalter informiert. Die Folgen der Übernahme für die 1.400 Personalmitglieder sind noch nicht bekannt.

Für die Übernahme der Schuhkette Brantano konnte noch keine Lösung gefunden werden. Verhandlungen mit einer niederländischen Gruppe sind bisher ergebnislos verlaufen.