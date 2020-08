Belgien jetzt ganz „dunkelorange“ auf europäischer Coronakarte

Ganz Belgien ist nun auf der Coronakarte des Europäischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention (ECDC) dunkelorange eingefärbt. Das bedeutet, dass nach Flandern und Brüssel auch in Wallonien in den vergangenen zwei Wochen mehr als 60 COVID-19-Infektionen pro 100.000 Einwohner registriert wurden. Flandern wurde am 6. August auf der Karte des ECDC dunkelorange eingefärbt, Brüssel folgte am 14. August.