Corona-Statistik am Freitag: Die Zahl der neuen Covid-19-Fälle nimmt weiter ab

Die Zahl der in Belgien registrierten neuen Fälle von Covid-19 lag zwischen dem 11. und 17. August bei durchschnittlich 505,6 pro Tag, was einem Rückgang von 20% gegenüber dem vorangegangenen Sieben-Tage-Zeitraum entspricht. Darauf belegen die von Sciensano am Freitagmorgen aktualisierten Daten. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte und der Todesfälle steigt dagegen weiterhin an.