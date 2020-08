Ein belgisches Militärflugzeug mit Hilfsgütern für Unicef nach Beirut geschickt

Ein Frachtflugzeug (Archivfoto) mit humanitären Hilfsgütern für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen startete am Freitagmorgen vom Militärflughafen Melsbroek in Richtung der libanesischen Hauptstadt, die am 4. August durch eine doppelte Explosion im Hafen verwüstet wurde. Dabei wurden 181 Menschen getötet und mehr als 6.500 verletzt.