Immer mehr Fragen zu Polizeieinsatz in Charleroi, Parlament tagt nächste Woche

Immer mehr Fragen werden in politischen Kreisen gestellt, nachdem am Mittwoch, Bilder eines Polizeieinsatzes im Februar 2018 am Flughafen Charleroi aufgetaucht sind.

Der Grünen-Abgeordnete Stefaan Van Hecke bezeichnet es als "unverständlich", dass die Spitze der Bundespolizei die Videoaufnahmen erst am Mittwoch gesehen habe. Darauf ist zu sehen, wie ein slowakischer Mann in seiner Zelle am Flughafen Charleroi von sechs Polizisten brutal ruhiggestellt wurde.

Laut Van Hecke sollte sich die Kommission P, die belgische Polizeiaufsichtsbehörde, aktiv mit diesem Fall befassen. "Gestern haben sie zwar gesagt, dass sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, was disziplinarisch passieren wird, aber das ist eine zu passive Haltung", sagt Van Hecke.

"Wo waren die Vorgesetzten der Polizisten? Waren sie dort? Und wenn nicht, warum? Was sind ihre internen Richtlinien? Warum sind diese Bilder nie weiter geleitet worden? Ist dies ein interner Kommunikationsfehler oder wurden die Videoaufnahmen absichtlich zurückgehalten? Die Polizeiaufsichtsbehörde muss dies dringend und gründlich prüfen, ohne die Arbeit des Untersuchungsrichters zu behindern".