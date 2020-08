Zahnarzt besorgt verletztem Uhu neuen Schnabel: "Ich hatte noch nie eine Eule als Patient"

Unterstützt von einem Tierarzt begann Zahnarzt Dierick mit der Eule als Patient zu arbeiten. "Ich hatte einige Nachforschungen angestellt, weil ein Schnabel aus Horn besteht, während wir normalerweise am Zahnschmelz arbeiten. Um eine bessere Haftung zu erreichen, habe ich einige Rillen in den verbleibenden Schnabel geschnitten. Danach machte ich mich an die Arbeit und fertigte einen Schnabel aus dem gleichen Material an, mit dem ich sonst Löcher in Zähnen fülle. Bei der Operation wurde der Uhu betäubt, obwohl er manchmal noch mit den Flügel schlug", lacht Dierick. "Aber die Operation war erfolgreich. Wir haben den neuen Schnabel sogar getönt, damit er nicht auffällt".

(Lesen Sie mehr unter dem Foto.)