Polizeichef Flughafen Charleroi versetzt, nachdem Video über Polizeigewalt publik wurde

Danny Elst, Polizeichef am Flughafen von Charleroi, ist nach dem Bekanntwerden des Videos über Polizeigewalt gegenüber einem slowakischen Passagier, der einen Tag später verstarb, in einen anderen Dienst versetzt worden. Die Anwältin von drei Polizisten hatte am Samstagmorgen erklärt, dass ihre Mandanten keine Schuld träfe. Im Video ist zu sehen, wie ein Polizist über eine Viertelstunde auf dem in Gewahrsam genommenen Mann kniet und eine Polizistin den Hitlergruß bringt.