Auswärtige Angelegenheiten erhöhen Wachsamkeit für Regionen Darmstadt, Düsseldorf und Arnsberg

Am Freitag haben die Auswärtigen Angelegenheiten ihre Corona-Reisewarnungen für Europa aktualisiert. Für die Regionen Darmstadt, Düsseldorf und Arnsberg gilt erhöhte Wachsamkeit. Reisen in die bei den Belgiern beliebten Reiseregionen im französischen Departement Bouches-du-Rhône und in den spanischen Regionen Madrid und Almeria sowie auf den Balearen sind ab jetzt verboten.