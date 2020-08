C-mine in Genk zeigt einzigartige Bilder des bekannten Fashion-Fotografen Tim Walker

Nachdem die opulente Bildershow des berühmten Fashion-Fotografen Tim Walker zuerst im Victoria & Albert Museum in London zu sehen war, ist „Wonderful Things“ jetzt in greifbare Nähe gerückt und im Kunst- und Kulturzentrum C-mine in Genk zu sehen. In Walkers Welt explodieren Farben und Kreativität. Ein Hauch von Dekadenz und eine Prise Humor sind in seinen kurios inszenierten Fotos allgegenwärtig.