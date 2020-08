Chaos an den Grenzübergängen in Österreich: „Bis zu 15,5 Stunden gewartet“

Els Cornelis befand sich auf den Rückweg aus dem slowenischen Istrien. In der Nacht erreichten sie und die Familie den Karawankentunnel an der Grenze zu Österreich. Wegen verschärfter Kontrollen ab Mitternacht wurden alle Fahrzeuge, die über Österreich fuhren, kontrolliert und registriert. Von den Kontrollen waren auch viele Urlauber aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden, die über Österreich auf der Heimreise waren.

Auch Marko Nevens geriet in den Stau. Mit seiner Freundin und den zwei Kindern standen sie von 16 Uhr bis um 6 Uhr in der Früh still. Ohne Informationen und in einer sengenden Glut: "Als wir in den Stau kamen, wurden 35 Grad angezeigt."