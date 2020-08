Gedenkfeier in Hasselt: Vor 25 Jahren wurden An und Eefje von Dutroux entführt

In der limburgischen Provinzhauptstadt Hasselt hat am Sonntagmorgen eine Gedenkfeier für An und Eefje stattgefunden. 25 Jahre, nachdem die Mädchen in Oostende von Marc Dutroux entführt worden waren, wie sich ein Jahr später bei den Ermittlungen nach anderen Entführungsopfern herausstellen würde. In Charleroi fand die Polizei 1996 zuerst die noch lebenden Dutroux-Opfer Sabine und Laetitia. Wenige Tage später wurden die Leichen der jüngsten Opfer, Julie Lejeune und Mélissa Russo, in Sars-la-Buissière bei Charleroi gefunden. An und Eefje wurden am 3. September in Jumet gefunden.

Bei der Gedenkfeier in Hasselt rief der Vater von An Marchal alle Opfer von Gewalt auf, von sich hören zu lassen. Als Opfer habe man das Recht, zu schreien, anzuklagen, zu weinen und Fehler zu machen.“