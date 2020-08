Sieben Tage am Stück: Die Corona-Zahlen sind rückläufig

In der Woche vom 13. bis 19. August wurden im Schnitt und pro Tag 508 Corona-Neuinfektionen registriert. Damit sinkt die Zahl der Neuinfektionen (-15 Prozent) zum siebten Tag in Folge. Ausgenommen in der Region Brüssel-Hauptstadt, wo die Zahl der Neuinfektionen weiter zunimmt.