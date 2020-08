Ansturm auf den Ausverkauf bei Brantano, Polizei muss zwei Geschäfte schließen

Der wegen des Konkurs organisierte Ausverkauf bei Brantano hat am Samstag zu einem Ansturm auf die 62 Filialen der Schuhladenkette geführt. Der Warenvorrat wurde mit 75 Prozent Rabatt verhökert. Tausende ließen sich von der Schnäppchenjagd verleiten. In Koksijde und in Genk musste die Polizei einschreiten, weil die Corona-Vorschriften nicht eingehalten werden konnten.