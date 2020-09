Weniger besorgniserregende Vermisstenfälle wegen der Corona-Ausgangssperre

Als es zu Beginn der Corona-Krise landesweit hieß „zu Hause bleiben“, wurde es in den Büros der Polizeistelle für Vermisstenfälle ungewöhnlich ruhig. Während in normalen Jahren zwischen 975 und 1.200 Akten für vermisste Personen angelegt werden, sind in den ersten acht Monaten von 2020 „nur“ 373 Personen als vermisst gemeldet worden.

„Risikopersonen, die an Demenz leiden und in Pflegeheimen wohnen, verschwanden nicht mehr, weil alle Ausgänge in den Pflegeheimen buchstäblich verriegelt wurden“, erklärt Alain Remue von der Polizeistelle für Vermisstenfälle: „Das gleiche galt für die Personen, die nach einer durchzechten Nacht verschwanden. Cafés und Klubs waren geschlossen.“

Seitdem die Ausgangssperre wieder aufgehoben wurde und die Normalität allmählich zurückkehrt, steigt auch die Zahl der vermissten Personen wieder. Alain Remue hofft, dass es nicht zu einer Aufholbewegung kommt. Aber das sei nicht auszuschließen: „Dunkle Tage, weniger Licht, die Einsicht, dass viel schiefgelaufen ist. Ich befürchte, dass wir wieder sehr beschäftigt sein werden.“ Remue glaubt, dass die Spätfolgen der Corona-Krise noch ausstehen könnten.