Liga 1A: Nur noch zwei Mannschaften mit maximaler Ausbeute - Bald wieder Fußball mit Publikum? 

Beerschot gewann am Sonntag mit 0:1 gegen Titelverteidiger Club Brügge und Charleroi besiegte OH Löwen mit 1:3. Standard Lüttich kam über ein torloses Unentschieden gegen KRC Genk nicht hinaus und steht in der Tabelle auf dem dritten Rang, gefolgt von Cercle Brügge. Der kleinere der beiden Erstligisten aus Brügge gewann am Wochenende mit 2:3 beim KV Mechelen.

Rekordmeister Anderlecht schaffte am Sonntag nur ein 1:1 bei Excel Mouscron. KAA Gent verlor bei Antwerp mit 1:0 und konnte auch unter dem neuen Trainer Lazlo Bölöni (übrigens der ehemalige Antwerp-Coach) nicht gewinnen, nach dem letzte Woche Jess Thorum nach zwei Spieltagen als erster Trainer der Saison entlassen wurde.

Zulte Waregem gewann mit 4:1 gegen Waasland-Beveren, KV Kortrijk und AS Eupen trennten sich am Freitagabend mit einem 0:0 und am Montag wurde der Spieltag zwischen STVV Sint-Truiden und KV Ostende abgeschlossen, ebenfalls mit einem torlosen Unentschieden. Auf den Abstiegsrängen befinden sich KV Ostende mit 1 Punkt und KAA Gent noch ohne Zählbares auf dem Konto.