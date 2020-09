Es knallt weiter in Deurne: Schüsse auf ein Wohnhaus

Im Antwerpener Ortsteil Deurne ist es in der Nacht zum Dienstag erneut zu einem kriminellen Vorfall gekommen. Jetzt wurde in der De Gryspeerstraat ein Haus beschossen. Auffallend dabei ist, dass es sich dabei um ein Gebäude handelt, das sich unmittelbar neben einer leerstehenden Apotheke befindet, die in der Nacht davor Ziel einer explodierenden Granate war. Im Laufe des Vormittags wurde andernorts in Deurne eine nicht hochgegangene Granate entdeckt.