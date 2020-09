Corona-Werte sinken leicht - Zahl der Sterbefälle nach unten korrigiert - Risikofaktor Urlaubsrückkehrer

Die Zahl der neuen Infizierungen mit dem Coronavirus Covid-19 sind wieder gesunken, wenn auch nur leicht. Der im Wochenrhythmus gemessenen tägliche Durchschnittswert lag im Messzeitraum 16. bis 22. August bei 490 Infizierungen. Das entspricht einem Rückgang um 8 % im Vergleich zum letzten registrierten Wert. Die Behörden haben die Zahl der Corona-Sterbefälle um 121 Fälle unten korrigiert, denn in Flandern wurden einige Todesfälle in Pflegeheimen doppelt gezählt. 22 % aller bisherigen Neu-Infizierungen in Belgien sind auf Reisen in Risikoregionen zurückzuführen, so das staatliche Gesundheitsamt Sciensano.