Gewaltsamer Polizeieinsatz 2018: "Innenminister und Bundespolizei wussten damals Bescheid"

Über den Todesfall Chovanec war man damals bei der belgischen Bundespolizei demnach informiert, über die Kamerabilder allerdings nicht. Innenminister De Crem stellte sich am Mittwoch selbst die Frage, was damals in dieser Sache auf Ebene der Führung der Bundespolizei passiert sei.

Und, De Crem gab zu Protokoll, dass sein Amtsvorgänger Jan Jambon (N-VA - Foto unten), heute flämischer Ministerpräsident, über den Fall unterrichtet worden sei. Seinerzeit habe der Botschafter der Slowakei in Brüssel in dieser Sache Kontakt zu einem Vertreter des belgischen Innenministeriums gehabt und entsprechende Gespräche seien zu Protokoll genommen worden.

Jambon hatte kürzlich erst gesagt, nach dem der Fall an die Öffentlichkeit gekommen war, er sei darüber nicht informiert gewesen. Am Montagabend gab er an: „Ich kann mich an dieses Drama, das letzte Woche durch Kamerabilder bekannt wurde, nicht erinnern. Heute hat sich allerdings erwiesen, dass das Dossier damals durch mein Kabinett behandelt wurde. Doch weder mein Kabinett, noch ich haben die wahren Ausmaße des Vorfalls erkannt.“

Nach Angaben Jambons hat dessen Kabinett seinerzeit eine Polizeibericht angefragt, in dem die Vorgänge neutral wiedergegeben worden seien, „doch ohne die schrecklichen Details, die auf dem Kamerabildern letzte Woche zu sehen waren. Aus diesem Bericht konnte auf keine Art und Weise ein problematisches Verhalten der Polizei abgeleitet werden.“