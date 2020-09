Riesenhangar für die A400M-Transportmaschinen am Militärflughafen Melsbroek

Am Militärflughafen von Meldbroek unweit vom Brussels Airport in Flämisch-Brabant ist der Grundstein für den Bau der größten Flugzeughalle gelegt worden, die in Belgien jemals gebaut wurde. Dieser Hangar wird das neue Zuhause für drei Airbus-Transportmaschinen vom Typ A400M (Foto) sein, die in Melsbroek stationiert werden sollen.