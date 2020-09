Spannende Orte: Eine ehemalige Seemannskirche und die Seemannsmission in Antwerpen

Zwischen der Norwegischen Seemannskirche und dem Antwerpener Rooseveldplatz befindet sich am Italiëboulevard eine weitere Anlaufstelle für Seeleute aller Art, die allerdings noch in Betrieb ist.

„The Antwerp Seafarers Centre“ (Fotos oben), ein eher anonymeres graues und farbloses Gebäude, wird vom Apostolat zur See betrieben und bietet mehreren Einrichtungen und Glaubensgemeinschaften Räumlichkeiten an: die römisch-katholische Apostolaris Maris, die presbyterianische British & International Sailors´ Society, die lutherische Deutsche Seemanns-Mission und die anglikanische Mission to Seafarers. Im früheren Gebäude dieser Gesellschaft ist heute das Restaurant „Marcel“ unweit des Museums am Strom (MAS) eingerichtet (Foto unten).

Das „Stella Maris“ ist heute eine ökumenische und vielsprachige Einrichtung, in der sich die oben genannten vier Kirchen und Missionen zusammengefasst haben. Dieses Apostolat für Seeleute hat sich zum Prinzip gemacht, jedem Seemann zu helfen, wo auch immer er herkommt und welchen Glaubens, Rasse oder Hautfarbe er ist. Hier zählt der Mensch und der Seefahrer und wenn jemand in Antwerpen ankert, dann kann er hierherkommen.

Hier wird ihm religiöser Beistand geboten, auch wenn er keiner christlichen Kirche angehört. Das Haus bietet Hilfe beim Briefeschreiben und beim Kontakt zu Heimat und Familie und man kann sich entspannen, z.B. vor dem Fernseher oder beim Sport und ein kleiner Laden im Haus bietet das Allernötigste zu kleinen Preisen, genau, wie die Kneipe, in der man für kleines Geld essen und trinken kann.

„The Antwerp Seafarers Centre“, Italiëlei 72, 2000 Antwerpen. Info: www.aposmar.be