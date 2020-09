Ein Pole aus der Provinz Limburg stirbt in einer Polizeizelle in Bree

Der Mann, ein in Kinrooi lebender 39 Jahre alter Pole, lief offenbar am Montag verwirrt in einem Zeitungsladen in seinem Heimatort umher. Beamten der lokalen Polizeizone Carma haben den Mann nach Angaben einer Polizeisprecherin mit auf ihre Wache in Bree genommen, doch dort stellte sich heraus, dass er wohl gesundheitliche Probleme hatte.