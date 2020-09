Spannende Orte: Die "Modellschule" von Gent

Im Nachhinein wurden viele Schulen in ganz Belgien, also bei weitem nicht nur in Flandern, nach dem Vorbild der Genter Modellschule gebaut. Viele von ihnen entstanden sogar mit dem gleichen Baumaterial: Ziegelsteine aus Boom (Prov. Antwerpen) und Blaustein aus Steinbrüchen in Écaussinnes (Prov. Hennegau). Diese Schule ist symmetrisch angelegt und durch große Fenster fällt viel Licht in die Klassenzimmer. Ab Mai 1914 galt in Belgien (Grund)Schulpflicht in getrennten Klassen für Mädchen und Jungen.

1983 wurde hier der Schulbetrieb eingestellt und seit dem vermietet die Pfarre das Gebäude kostenlos an einen gemeinnützigen Verein aus der Gemeinde.

