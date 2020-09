Die "Jerusalema Challenge" lässt das Personal der Uniklinik Gent tanzen…

Ruth Van der Looven, Ärztin an der Uniklinik und nebenbei Betreiberin einer Tanzschule sagte, dass das Pflegepersonal mit der Idee auf sie zugekommen sei, bei der „Jerusalema Challenge“ mitzumachen. Der Erfolg kann sich sehen lassen: „Das Gemeinsamkeitsgefühl, das wir während der Coronakrise gefühlt haben, fühlt man hier noch jeden Tag. Heute war das nicht zu übersehen. Es war herrlich, zusammen und auf eine sichere Art und Weise so zu tanzen. (…) Die hatten alle den Beat in den Füßen."