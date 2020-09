"Gefahr für die Gesellschaft": Belgiens Bundespolizei geht gegen "Fake News" zu Corona im Internet vor

Die neue SOKO ging auch schon gezielt gegen sogenannte „Corona Challenges“ vor. Dabei wurde z.B. in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, Bildschirme von Bankautomaten oder Klodeckel abzulecken, um zu sehen, ob man sich jetzt angesteckt hat oder nicht: „Solche Probleme finden wir bei Jugendlichen. Wir greifen dann sofort ein.“ Aber, „Fake News“ stellen keine strafbare Handlung dar, so Luypaert: „Dazu ist im Gesetz nichts vorgesehen. Das einzige, was wir tun können, ist dafür zu sorgen, dass solche Berichte gelöscht werden.“

Seit Beginn der Corona-Epidemie in Belgien im Frühjahr sind den Behörden in unserem Land rund 450 als gefährlich eingestufte Berichte auf Plattformen in den sozialen Medien, wie Facebook oder Twitter gemeldet worden. Nach Angaben der belgischen Bundespolizei wurden 237 dieser Berichte im Netz gelöscht.