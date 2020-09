Regierungsbildung in Belgien: König Philippe verlängert den Auftrag von Verhandlungsführer Lachaert

Egbert Lachaert arbeitet, wie er am Donnerstag durchsickern ließ, an einer sogenannten „Vivaldi“-Koalition aus Liberalen (Open VLD in Flandern, MR im frankophonen Landesteil), Sozialisten (SP.A in Flandern und die frankophone PS), Grünen (Groen und Ecolo) sowie den flämischen Christdemokraten CD&V.