Spannende Orte: "Von Stein zu Stein entlang der Schelde"

Der flämische Tourismusverband hat ein neues Projekt ausgearbeitet, das die Schelde touristisch aufwerten soll. „Von Stein zu Stein entlang der Schelde“ soll ein wenig an die Schlossroute entlang der Loire in Frankreich erinnern, denn der Fluss läuft in Flandern an gleich drei Schlössern vorbei. Die Projektroute beginnt am Steen in Antwerpen und endet am Gravensteen in Gent. Auf wem Weg dorthin passiert die Schelde drei weitere Schlösser und Burgen.