Drogenbanden bekämpfen sich in Antwerpen: Was macht Bürgermeister Bart De Wever?

Die Oppositionsparteien prangern an, dass sich der Antwerpener Bürgermeister Bart De Wever (N-VA), der selbst in Deurne ansässig ist, nicht zur Lage in seiner Stadt äußert.

"Der Bürgermeister hat mir mehrmals versichert, dass er nach Deurne fahren will, um mit den Einwohnern zu sprechen. Wegen der Coronakrise sind Informationsveranstaltungen und Treffen mit den Einwohnern jedoch momentan unmöglich", sagt Sekeris. "Wenn die Zeit reif ist und die Covid-Periode vorbei ist, wird Bart De Wever von Nachbarschaft zu Nachbarschaft gehen, um seine Politik zur Bekämpfung der Drogenszene zu erklären", sagt er.