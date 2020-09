Flämischer IS-Syrienkämpfer Jejoen Bontinck taucht im BBC-Interview als Rapper auf

Bontinck spricht mit der BBC in amerikanischem Englisch. Er beantwortet Fragen zu seiner Vergangenheit in einer Sprache, in der nicht immer klar ist, wer spricht: Jejoen Bontinck selbst oder der Rapper Ready4Jerri, sein Künstlername.

"Man folgt ihnen wie ein Schaf", sagt er über die Umstände, unter denen er 2013 als Mitglied der Sharia4Belgium nach Syrien reiste. "Ich wusste nicht, was mich erwartete." Nach seinen eigenen Worten erkannte er bereits am ersten Tag nach seiner Ankunft dort, dass er nicht an seinem Platz war. In seiner Antwort wechselt er zum Text seines Songs "First day": "Am ersten Tag habe ich mich gefragt, was ich dort mache. Ich wollte kein Teil davon sein".

Bereits nach wenigen Tagen landete Bontinck demnach in einer IS-Zelle. "Dort traf ich James und John, die am Ende meiner Gefangenschaft gute Freunde von mir wurden.“ Schon seit längerem behauptet er, er sei habe drei Wochen zusammen mit dem Amerikaner James Foley, der später von der Terrorgruppe IS geköpft wurde, und dem Briten John Cantlie, der immer noch vermisst wird, eine Zelle geteilt.