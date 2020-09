MP Jan Jambon klärt, was nach dem tödlichen Zwischenfall auf dem Flughafen Charleroi geschah

Jozef Chovanec starb 2018 nach einem brutalen Einsatz belgischer Polizeibeamter in einer Polizeizelle auf dem Flughafen. Damals war Jambon noch belgischer Bundesinnenminister. In einem Fernsehinterview hatte er erst behauptet, noch nie von dem Fall gehört zu haben.

Am Samstagnachmittag hat MP Jambon während einer kurzen Pressekonferenz in seiner Heimatgemeinde Brasschaat (Provinz Antwerpen) das richtig gestellt. Er habe ein, wie er es nannte, "kurzes Folgetreffen" mit dem slowakischen Botschafter gehabt. Der flämische Ministerpräsident sagte, dass es ihm zu diesem Zeitpunkt nicht erlaubt war, dem Botschafter zusätzliche Informationen zu geben, da bereits ein gerichtliches Ermittlungsverfahren lief. Weiter betonte Jambon, seine Erinnerung an das Treffen sei lückenhaft, da es einen Tag nach einem Terroranschlag in Lüttich stattfand.