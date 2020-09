30 Wohnungen in Ledeberg evakuiert: Brandalarm warnte Bewohner, keine Verletzten

In einem 7-stöckigen Wohnhaus in Ledeberg, in der Provinz Ostflandern, entstand gegen Mitternacht in der Nacht zum Sonntag kurz Feuer. Die Bewohner von dreißig Wohnungen verließen ihre Wohnung, nachdem der Brandalarm ausgelöst worden war. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.