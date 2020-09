Augenzeugen zu Polizeigewalt am Flughafen Charleroi: "Chovanec wirkte überhaupt nicht aggressiv"

Als Chovanec in das Flugzeug stieg, zeigte er dem Personal seine Bordkarte nicht, worauf die Mitarbeiter reagierten. "Es war ihr letzte Flug, sie hatten es eilig", erinnert sich Eksler gut. Er bezeichnet das Personal eher als "gleichgültig" und das angewandte Verfahren als "dilettantisch". Ihm zufolge wurde die Polizei zu schnell hinzugezogen.

Im Flugzeug saß Chovanec vorne, Eksler hinten. Der Augenzeuge war nicht in der Lage, zu hören, was gesagt wurde. Aber es gab eindeutig Probleme. Chovanec habe sich nicht gewehrt. Einmal auf dem Rollfeld, kam es aber offenbar zu einem Zwischenfall. Eksler sagt, er habe die ganze Zeit über ein schlechtes Gefühl gehabt, was auf dem Flughafen passiert sei. "Die Polizei war gewalttätig, aggressiv", sagt er.