Kein Regen beim Großen Preis von Belgien: In Spa gewinnt Lewis Hamilton problemlos seinen 89. GP

Lewis Hamilton versilberte beim Start seine Pole-Position und von da an gewann der WM-Führende das Rennen. Sein Teamkollege Valtteri Bottas konnte (oder sollte?) ihn niemals unter Druck setzen, auch nicht, nachdem das Safety-Car ausgefahren war.

Das Einzige, was was für Spannung hätte sorgen können, waren Regen oder Reifenprobleme bei den Spitzenreitern. Hamilton, Bottas und Verstappen konnten ihre Reifen gerade so weit retten, dass sie ohne Probleme das Ziel erreichten.

"Ich war am Ende ein bisschen nervös für ein Szenario wie Silverstone (Hamilton hatte in der letzten Runde einen Reifenschaden, gewann aber trotzdem). Aber danach stellte sich heraus, dass es nichts war, worüber man sich Sorgen machen musste", sagte Hamilton kurz nach dem Rennen.