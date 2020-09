Prinzessin Elisabeth studiert ein Jahr Sozial- und Militärwissenschaften auf Niederländisch

Prinzessin Elisabeth, Erbin der belgischen Krone, absolviert ab Montag an der Königlichen Militärakademie in Brüssel eine einjährige niederländischsprachige Ausbildung in den Sozial- und Militärwissenschaften. Sie folgt damit dem Beispiel ihres Vaters, König Philippe, und anderer Mitglieder der königlichen Familie in der Vergangenheit.