Verletztes Knie: Belgischer Radprofi Philippe Gilbert verlässt die Tour de France vorzeitig

Nach einem Sturz am Samstag musste Philippe Gilbert (38, Foto) schon nach dem ersten Tag die Tour de France verlassen. Der Belgier stürzte während der ersten Etappe der Frankreichrundfahrt in Nizza und verletzte sich am linken Knie. Er wurde in die Clinique Saint-Jean in Cagnes-sur-Mer gebracht, wo eine gebrochee Kniescheibe diagnostiziert wurde, bestätigte sein belgisches Team Lotto Soudal.