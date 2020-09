Zum Schulbeginn: "Jede Stunde, die im Freien unterrichtet wird, ist eine gewonnene Stunde"

Es ist kein neues Plädoyer, aber der Virologe Marc Van Ranst wiederholt es in einem Tweet: "Organisieren Sie so viele Schulaktivitäten wie möglich im Freien!“ Mit einem Ausrufezeichen, was der Aufruf noch deutlicher macht.

"Wenn man im Freien unterrichtet, ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung jeglicher Art von Keimen sehr gering, ja fast nicht vorhanden. In vielen Ländern geschieht das bereits viel mehr als bei uns, zum Beispiel in den skandinavischen Ländern. Unterrichtsstunden auf dem Spielplatz, im Park oder im benachbarten Wald sind dort möglich. Eigentlich denke ich vor allem an die Grundschule, wo man auf diese Weise Fächer wie Biologie oder Geographie unterrichten kann", sagt Van Ranst.