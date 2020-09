Beispiel Antwerpen: Virologe sieht, dass sich kollektive Anstrengungen lohnen

Ohne diese Anstrengungen nicht zuletzt der Bevölkerung konnte Schlimmeres verhindert werden, so der Virologe: „Sonst hätte das spätestens ab dem 9. August zu über 700 täglichen Infizierungen geführt. Aber wir hatten ein Abflachen der Kurve auf weniger als 300 Infizierungen pro Tag und es blieb darunter. Inzwischen ist die Zahl der täglichen Ansteckungen in Antwerpen auf unter 100 am Tag gesunken.“

Auch in der Hauptstadt-Region Brüssel, wo ein deutliches Aufflackern des Virus ab dem 27. Juli erkennbar wurde, gehen die Zahlen laut Van Gucht langsam wieder nach unten: „Hier flacht die Kurve seit dem 10. August wieder ab. Hier hätten wir ohne zusätzliche Maßnahmen die Kurve weiter auf bis zu 300 Infizierungen pro Tag steigen gesehen, während wir momentan 112 Ansteckungen täglich haben. Der Zustand von Brüssel befindet sich derzeit aber noch auf einem Status Quo.“

Die Provinz Antwerpen und die Brüsseler Hauptstadt-Region gelten in Teilen des europäischen Auslands noch als „rote Zonen“ für die Reisewarnungen gelten und Quarantäne-Empfehlungen bei der Rückreise von dort. Heute liegen die Werte in ganz Belgien wieder etwa da, wo sie vor der Hitzewelle waren, so Van Gucht.