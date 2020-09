Harter Polizeieinsatz: Viele Lücken im Polizeibericht im Fall Chovanec

Im Februar 2018 war der damals 38 Jahre alte Slowake Jozef Chovanec am Flughafen von Charleroi (Hennegau) aus einem Flugzeug geholt worden, nachdem er sich dort angeblich aggressiv verhalten hatte. Er wurde damals von der Flughafenpolizei mit harter Hand in eine Art Arrestzelle gebracht, wo er Amok lief und sich den Kopf an den Wänden blutig schlug.

Erste Versuche, den Slowaken ruhig zu stellen, scheiterten und sechs Polizisten stürmten danach die Zelle. Sie zogen ihm eine Decke über den Kopf und mehrere der Beamten knieten auf ihm, um ihn zu fixieren.

Im Rahmen dieses Einsatzes zeigte, wie inzwischen bekannte Bilder einer Überwachungskamera belegen, eine Polizistin „nur so zum Spaß“ dabei den Hitlergruß. Nach diesem Einsatz verabreichte ein Arzt Chovanec eine Beruhigungsspritze, doch dabei setzte ein Herzstillstand ein.

Nur drei Tage später starb der Slowake in einem Krankenhaus. Inzwischen scheint deutlich zu sein, dass die Polizisten Jozef Chovanec für einen Deutschen hielten. Ob dies die Polizistin dazu veranlasste, den Hitlergruß zu zeigen, sei dahingestellt…

Der Fall löste in Belgien einigen Wirbel aus, der bis in höchste politische Kreise führt und in dem auch hohe Polizeibeamte unter Druck geraten sind. Vom Versuch, diesen Fall zu vertuschen, ist hier nicht selten die Rede.