Premierministerin Wilmès: "Der Zeitpunkt für eine Mehrheitsregierung ist gekommen"

Egbert Lachaert von den flämischen Liberalen Open VLD hatte am Wochenende im Rahmen seines königlichen Auftrags zur Regierungsbildung alle Parteien an einen Tisch versammelt, die die sogenannte „Vivaldi-Koalition“ bilden könnten. Dieses Treffen fand in diesem Kreise zum ersten Mal statt. „Hoffentlich klappt das“, so Premierministerin Wilmès am Morgen im VRT-Sender Radio 1.