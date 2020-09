Spannende Orte: Die Hohe Kolonial-Schule in Antwerpen

Das Gebäude der Hohen Kolonial-Schule in Antwerpen entstand zwischen 1920 und 1923 in der Nähe des Middelheim-Parks in der Scheldestadt. Sie entstand damals auf Geheiß von Kolonialminister Louis Franck, wurde von König Albert I. eingeweiht, veränderte aber bereits nach kurzer Zeit ihren Namen in Koloniale Hochschule von Belgien. Ende der 20er Jahre wütete ein heftiger Brand in dem Gebäude, doch bereits 1931 wurde es wiedereröffnet.

Während des Zweiten Weltkriegs ging der Lehrbetrieb hier nicht weiter. Die Räume wurden von der Wehrmacht besetzt und genutzt und nicht wenige Professoren und Studenten wurden der deutschen Armee einverleibt und mussten an die Front ziehen. 1949 kam es abermals zu einer Umbenennung des Instituts, denn es bekam neue Funktionen und einen höheren Ausbildungsstandard. Das übersetzte sich in dem Namen Universitäres Institut für die Überseegebiete (UNIVOG). Hier konnten die Studenten damals Kandidaturen und Lizenzen (so hießen damals die Uniabschlüsse in Belgien) in „Koloniale und Administrative Wissenschaften“ und in „Handels- und Kolonialwissenschaften“ erlangen.

