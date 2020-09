Vor dem Schulbeginn: Verkehrsverbände warnen vor Unfällen mit Kindern auf dem Schulweg

Ein Tag vor Schulbeginn in Belgien warnt das Belgische Institut für Verkehrssicherheit (VIAS) vor steigenden Unfallzahlen bei Kindern. In den vergangenen Schuljahren wurden jeden Tag etwa 14 Kinder bei einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg verletzt. Das sind rund 2.500 verletzte Schulkinder pro Jahr. In wie fern sich die Coronakrise auf den Schulweg und die Sicherheit auswirken wird, bleibt abzuwarten, doch ein Verkehrschaos vor den Schultoren kann in einer ersten Phase durchaus entstehen.