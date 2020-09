Apache klagt an: Rassismus und Gewaltaufrufe in geschlossenen Facebook-Gruppen von Polizisten

Apache zufolge wurden die Posts heftig kommentiert. Dabei scheuten die Teilnehmer weder schockierende Ausdrücke noch übelste Beschimpfungen. Jugendliche mit Migrationshintergrund wurden systematisch als „Abfall“, „Ratten“ und „Ungeziefer“ beschimpft.

Die Teilnehmer ermutigten einander auch, Personen bei der Festnahme zu misshandeln und beispielsweise einen Festgenommenen mit dem Kopf gegen das Polizeiauto zu stoßen. Anlässlich der Krawalle am Sint-Anneke-Strand in Antwerpen lauteten die Vorschläge in der geschlossenen Polizisten-Gruppe „In der Schelde ertränken“ und „die Justiz in die eigenen Hände nehmen“.

Die Apache-Journalisten stellten auch fest, dass die Ausdrucksweise, Inhalte und Gewaltaufrufe von den anderen Teilnehmern widerspruchslos hingenommen werden.